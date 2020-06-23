(بروتوكول التعقيم).. وزارة الاقتصاد تُوضح أسباب السماح بإدخال الملابس المستخدمة











رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الاقتصاد الوطني، بياناً لتوضيح أسباب السماح بإدخال الملابس المستخدمة "البالة" إلى قطاع غزة.وبينت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة في بيان أصدرته، اليوم، ووصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن قرار السماح بإدخال الملابس المستعملة، سيكون مؤقتاً، ولعدم تكبيد التجار الذين استوردوا هذه الملابس مزيداً من الخسائر المادية، كونها محجوزة في المعابر منذ فترة بسبب جائحة (كورونا) وثمنها مدفوع، مشيرة إلى أن القرار سيتم تقييمه بشكل دوري ودائم.وذكرت، أن القرار، يأتي دعماً للنشاط الاقتصادي في قطاع غزة، مشددة على ضرورة التزام التجار بالمتطلبات الفنية والإجراءات الوقائية والاحترازية، التي أقرتها وزارة الصحة.وتنص الإجراءات على أن يتم حجز الملابس المستخدمة لمدة 48 ساعة، وغسلها قبل عرضها للبيع حسب البروتوكول المعد من وزارة الصحة، إضافة لارتداء العمال كفات شديدة التحمل، ومراييل واقية وكمامات أثناء تفريغ البضاعة من الحاويات.مرفق البروتوكول الخاص بغسل وتعقيم الملابس من قبل وزارة الصحة .