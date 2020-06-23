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الـ (BDS) تنتصر.. صندوق التقاعد الهولندي يسحب استثماراته من البنوك الإسرائيلية

الـ (BDS) تنتصر.. صندوق التقاعد الهولندي يسحب استثماراته من البنوك الإسرائيلية
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر عضو سكرتاريا حركة المقاطعة (BDS) صلاح الخواجا، قرار صندوق التقاعد الهولندي، سحب استثماراته من البنوك الإسرائيلية، انتصاراً جديداً لحركة المقاطعة ولعدالة القضية الفلسطينية.

وأشار الخواجا في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الثلاثاء، إلى تعاون المستوى الرسمي، خاصة وزارة العدل في محاولة اتخاذ إجراءات قانونية لملاحقة الشركات العالمية التي تعمل في المستوطنات على كل المستويات والمحاكم الدولية، مثل محكمة الجنايات والمحاكم الإقليمية للاتحادين الأوروبي أو 
الأفريقي في ظل الاتفاقات الموجودة بين هذه الدول، إضافة إلى محاكم تلك الدول.

وأوضح الخواجا، أن لدى حركة المقاطعة خططاً أخرى لتكبيد الاقتصاد الإسرائيلي الخسائر بمليارات الدولارات، وأن هناك تطورات كثيرة بحاجة إلى البناء عليها، حتى تصبح استراتيجية وطنية.

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