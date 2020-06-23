حزمة مشاريع اقتصادية.. اجتماع للحكومة سيعقد غداً بالأغوار بمشاركة التنفيذية والمركزية





رام الله - دنيا الوطنقال أمين عام مجلس الوزراء، الدكتور أمجد غانم: إن جلسةالحكومة، التي ستعقد غداً في الجفتلك بالأغوار بمشاركة اللجنة المركزية لحركة (فتح) واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، هي جلسة مفتوحة علنية للتأكيد على استمرارية دعم الأغوار وكل الأراضي المهددة، مضيفاً أنه سيتم الإعلان عن حزمة من المشاريع الاقتصادية والسياحية؛ لتعزيز صمود المواطنين في الأغوار.وأوضح غانم في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الثلاثاء، أن هذه الحزمة، تشمل كافة القطاعات في الأغوار والمناطق المهددة في إطار نهج الحكومة في عملية التنمية بالعناقيد، الهادفة لدعم الشباب وتشجعيهم على العمل بالأغوار والسكن والبقاء فيها، مشيراً إلى أن هذه المبادرة، سيتم الإعلان عنها غداً في جلسة الحكومة.