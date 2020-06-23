الوزير الصالح يطلع على احتياجات بلدية المزرعة الشرقية

اطلع وزير الحكم المحلي، م. مجدي الصالح، على احتياجات بلدية المزرعة الشرقية في محافظة رام الله والبيرة من المشاريع التنموية والتطويرية، بالإضافة إلى أبرز القضايا المتعلقة بعمل المجلس البلدي، ومتابعاته مع المواطنين واحتياجاتهم.





جاء ذلك، خلال لقائه في مكتبه، رئيس البلدية فالح سعيد، بحضور مدير عام المشاريع عمر شرقية، ومدير عام حكم محلي رام الله والبيرة م. ليالي مقدادي.





واستعرض رئيس البلدية، احتياجات المجلس من المشاريع التنموية والتطويرية والخدماتية، كما دعا الوزير لزيارة البلدة، والإطلاع على الوضع العام فيها.





رام الله - دنيا الوطنبدوره، أوعز الصالح للجهات ذات العلاقة في الوزارة بالعمل على متابعة كافة الاحتياجات والقضايا، التي جرى طرحها خلال اللقاء، وتلبية تلك الاحتياجات، واعداً القيام بزيارة ميدانية إلى البلدة خلال الفترة المقبلة.