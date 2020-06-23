وزيرة الصحة: تسجيل 88 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

تسجيل 88 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين.





وأفادت الكيلة عبر موقع الصحة الرسمي على (فيسبوك): أن الإصابات الـ 88 بينها 11 إصابة في العاصمة القدس، و74 إصابة في محافظة الخليل (30 مدينة الخليل- 31 دورا، 4 الظاهرية، 2 السموع، 1 الرماضين، 6 بيت عوا)، و إصابة في طولكرم، إصابة في رام الله والبيرة، إصابة في نابلس. وتسجيل 15 حالة تعافٍ في مدينة القدس.





وكشفت وزيرة الصحة، أن حصيلة الإصابات الإجمالية ترتفع إلى 1284، وحصيلة الإصابات النشطة ترتفع إلى 663، وحصيلة حالات التعافي ترتفع إلى 616، حصيلة حالات الوفاة 5 حالات.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، عن