أول عملية ولادة قيصرية لأم مصابة بفيروس (كورونا) في فلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن المدير التنفيذي لمجمع فلسطين الطبي، د. أحمد البيتاوي عن إجراء أول عملية قيصرية لأم مصابة بفيروس (كورونا) وولادة الطفل "عبدالله" ليكون ثالث طفل يولد بفلسطين لأم مصابة بفيروس (كورونا) بعد الطفلين "تيم" و"سيلا" اللذين تم إنجابهما

بالمجمع الشهر الماضي.



وأفاد البيتاوي، أن الطفل عبد الله وأمه من محافظة الخليل، وتبلغ (24 عاماً) والتي كانت قد أصيبت بالفيروس بالاختلاط، وتم حجرها بإشراف قسم رعاية الأم والحوامل في وزارة الصحة، خلال الأيام الماضية.



وأضاف البيتاوي، أن إجراء هذه العملية يشكل نقلة نوعية في جودة العمليات الجراحية، نظراً لما تحتاجه من غرفة عمليات خاصة ومعزولة وتجهيزات ومعدات وأدوات متقدمة لمنع العدوى وبروتوكلات طبية محدثة، وفريق متخصص ومدرب؛ للتعامل مع مرضى (كوفيد- 19).



وأضاف أن فريق تخطيط العملية، شمل مديرة التمريض ومدير الشؤون الإدارية والمدير الطبي ومديرة الصيدلة ومديرة المهن الطبية المساندة ورؤساء أقسام الولادة والنسائية والأطفال وقسم (كورونا) والعمليات وضبط العدوى وطاقم عمليات متعدد التخصصات من كوادر المجمع، حيث تمت العملية القيصرية بشكل طبيعي بعد عمل كافة الاحتياطات اللازمة دون حدوث مضاعفات للأم والطفل.



وأوضح البتاوي، أن الطاقم الجراحي المتخصص، مكون من أطباء وقابلات وتمريض قسم الولادة، برئاسة د عماد عابد، و د. أحمد عبد الحليم، ود. إياس مطر، والقابلة ياسمين الخطيب، وتمريض قسم العزل لمرضى (كورونا) وأطباء قسم الأطفال د. عماد دويكات، ود. مالك خمايسة، وقسم التخدير د. محمد الجمل، والفني أحمد مصلح، والطاقم المساند المشرف التمريضي، وغيرهم من إداريين وفنيين وعمال صحة وسلامة البيئة بالمجمع حيث تتمتع الأم والطفل الآن بصحة عالية، وما زالا على سرير الشفاء بالمجمع لاستكمال الفحوص ضمن الخطة العلاجية والبروتوكل الطبي.



وأضاف أن الولادة، تمت بإشراف وزيرة الصحة، التي تابعت الحالة هاتفياً، حتى تمت الولادة، واطمأنت على صحة الأم والطفل، وقدمت شكرها وتقديرها لطاقم المجمع، الذي أشرف على الولادة من كافة التخصصات الطبية والتمريضية والإدارية والمساندة.



والجدير بالذكر، أن وزارة الصحة الفلسطينية، اعتمدت مجمع فلسطين الطبي كمركز لإجراء عمليات الولادة الطبيعية والقيصرية الوحيد بفلسطين، حتى الآن للأمهات المصابات بفيروس (كورونا).