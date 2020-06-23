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دولي

ترامب: لن أجتمع مع رئيس فنزويلا إلا لمناقشة خروجه من السلطة

ترامب: لن أجتمع مع رئيس فنزويلا إلا لمناقشة خروجه من السلطة
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين عن تصريحات سابقة، بأنه سيبحث عقد اجتماع مع نيكولاس مادورو، قائلاً: إنه لن يجتمع مع الرئيس الفنزويلي، إلا لمناقشة رحيله عن السلطة.

وقال ترامب على (تويتر) "تقف إدارتي دائماً إلى جانب الحرية والليبرالية، وضد نظام مادورو القمعي! لن ألتقي مع مادورو إلا لمناقشة أمر واحد: الخروج السلمي من السلطة!"، وذلك وفق ما نقلته (رويترز).

كان ترامب قال في مقابلة نشرت يوم الأحد: إنه سيفكر في مقابلة مادورو، وقلل من شأن قراره السابق، الاعتراف بزعيم المعارضة خوان جوايدو كزعيم شرعي لفنزويلا.

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