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التحالف يُدمر ثماني طائرات مسيرة وثلاثة صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

التحالف يُدمر ثماني طائرات مسيرة وثلاثة صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون تجاه السعودية
المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي
رام الله - دنيا الوطن
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الثلاثاء، إسقاط ثماني طائرات بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيات الحوثية، وكانت تستهدف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، وفق ما نقلته (فيتو): إن الميليشيا الحوثية، أطلقت أيضًا ثلاثة صواريخ باليستية من محافظة صعدة باتجاه المملكة، وتمكنت قوات التحالف من اعتراض صاروخين باليستيين باتجاه مدينة نجران وصاروخ باليستي باتجاه مدينة جيزان.

وأوضح المالكي، أن هذه المحاولات الإرهابية من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية، وما سبقها من محاولات لعمليات إرهابية، تعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، ومخالفًا للأعراف والقيم السماوية والإنسانية.

وبيَّن المالكي، أن استمرار هذه الأعمال العدائية والإرهابية باستخدام الطائرات بدون طيار "المفخخة" يؤكد نهج الميليشيا الحوثية المتطرف واللاأخلاقي، تجاه المدنيين الأبرياء.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف، تطبق وتتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين الأبرياء، وستتخذ الإجراءات العمليات الصارمة والمناسبة؛ لوقف هذه الأعمال الإرهابية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، وقواعده العرفية.

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