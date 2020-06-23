الخارجية الفلسطينية: تسجيل حالة وفاة بـ (كورونا) في صفوف جاليتنا بالسعودية

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، عن تسجيل حالة وفاة بفيروس (كورونا) في صفوف جاليتنا في المملكة السعودية.



وأوضحت الوزارة في تصريح عبر (تويتر)، اليوم الثلاثاء، أن المواطن زايد محمد زايد أبو عابد (76 عاماً) توفي بسبب فيروس (كورونا).