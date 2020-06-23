الاحتلال يهدم غرفة ويستولي على "كرفان" في الخليل

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، غرفة زراعية في منطقة وادي الأعور بمدينة الخليل.



وقال الناشط في لجان الحماية في جنوب الخليل، فؤاد العمور: إن قوات الاحتلال، اقتحمت بآلياتها الثقيلة وادي الأعور في المدينة، وهدمت غرفة زراعية، تعود ملكيتها للمواطن ثائر فرح عبد المطلب غيث، كما استولت على "كرفان" ومعدات تجارية في منطقة زيف قرب مدخل الخليل الجنوبي، تعود ملكيتها لمواطن من عائلة أبو رجب.