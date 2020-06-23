دولي

السلطات الأسترالية تعتزم عزل ست مناطق في ضواحي ملبورن

السلطات الأسترالية تعتزم عزل ست مناطق في ضواحي ملبورن
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أوصت السطات الصحية في أستراليا، المواطنين بعدم السفر من وإلى ست مناطق في ضواحي مدينة ملبورن بولاية فيكتوريا اعتباراً من الاثنين، وذلك بعد تصنيفها بؤراً لتفشي فيروس (كورونا) في البلاد.

وقالت وزيرة الصحة الأسترالية، جيني ميكاكوس الاثنين، إن أهالي المناطق الست، قد يواجهون قريباً إعادة فرض الإغلاق الإلزامي الصارم بسبب الجائحة، بحسب (روسيا اليوم). 

ويأتي ذلك، عقب تسجيل 160 حالة إصابة جديدة خلال الأيام السبعة الماضية في فيكتوريا، بعد أسابيع من تسجيل أعداد جديدة منخفضة.

وأجلت الحكومة المحلية بالولاية، تخفيف قيود العزل الذي كان مقرراً أن يبدأ الاثنين، لمدة أربعة أسابيع أخرى.

ورفعت معظم الولايات الأسترالية الاثنين، بعض القيود المفروضة على التجمعات، مما سمح لمزيد من الناس بالذهاب للمطاعم والمقاهي، ولكن مع الإبقاء على مسافة التباعد الاجتماعي والتقيد بالمعايير الصحية.

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