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الاحتلال يعتدي على شابين بالضرب في الخليل

الاحتلال يعتدي على شابين بالضرب في الخليل
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على شابين بالضرب المبرح في الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال، اعتدت بالضرب المبرح على الشابين منير أمين سيوري، ومعتصم مصطفى القواسمة، أثناء تواجدهما على الطريق الالتفافي قرب مدخل الخليل الشمالي، وجرى نقلهما إلى إحدى مستشفيات المدينة، لتلقي العلاج.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال، فتشت عدداً من منازل المواطنين في الخليل، عرف من أصحابها: سامي الجنيدي.

كما نصبت تلك القوات حواجزها العسكرية على مداخل الخليل الشمالية، وبلدات بني نعيم واذنا وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

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