وزير التربية: عقد امتحان الثانوية العامة استثنائياً في تركيا مطلع تموز

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

أصدر وزير التربية والتعليم، أ.د. مروان عورتاني، اليوم، توجيهاته؛ لعقد امتحان الثانوية العامة استثنائياً للطلبة في تركيا؛ وذلك بعد تعذر تقديمهم للامتحان في الدورة الأولى؛ بسبب إجراءات الحجر الصحي وتفشي فيروس (كورونا).



وقال الوزير عورتاني برسالة بعث بها إلى سفير فلسطين في الجمهورية التركية: "إنه وتحقيقاً لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، فإنه قد تقرر عقد امتحان الثانوية العامة لطلبة المدارس الفلسطينية، اعتباراً من الأول من تموز/ يوليو المقبل، وضمن برنامج خاص يُكافئ برنامج الدورة الأولى، الذي عقد في فلسطين".



يشار إلى أنه، وبعد تمكن الطلبة في تركيا من التقدم للامتحان، فإن جميع الطلبة في فلسطين وخارجها، الذين سجلوا فيه، قد منحوا فرصاً متساوية وعادلة في هذا الامتحان.