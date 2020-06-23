مصدر إسرائيلي مُطلع: ندرس ضم أولي لمستوطنات في منطقة القدس





وبحسب من ترجمه (مدار نيوز)، ففي المرحلة الأولى، تتم عملية الضم لمستوطنات إسرائيلية في منطقة القدس، والقلق حسب المصدر نفسه، هو أن قرار ضم 30% سيقبر الخطة، ويقتل أي خيار أن يوافق الفلسطينيون على إدارة مفاوضات، إلى جانب وجود قلق من ردة فعل الأردن، ودول الخليج.وتابعت (كان)، شخصيات رفيعة في الكونغرس الأمريكي من الحزب الجمهوري، وقعوا الليلة الماضية رسالة موجهة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جاء فيها:"نحن ملزمون في حق إسرائيل في اتخاذ القرارات التي من شأنها حماية حدودها، ولإسرائيل الحق اتخاذ القرار بشكل مستقل، وبدون أية ضغوطات، والتقرير بشأن سيادتها".على الرسالة الموجهة لنتنياهو وقع 109 من الجمهورين في الكونغرس الأمريكي، وغداً من المتوقع أن يناقش خطة الضم في البيت الأبيض، كل من مستشار ترامب وصهره جاررد كوشنر، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، والسفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان.وعن الموقف الأمريكي، نقلت القناة الإخبارية الإسرائيلية، تصريحات لمبعوث وزير الخارجية الأمريكي للشرق الأوسط جاء فيها: "نحن على ثقة بأن إسرائيل ستأخذ بعين الاعتبار مواقف دول الخليج، فيما يتعلق بقضية الضم، ومن أجل الحفاظ على رؤية خطة السلام".في السياق نفسه، كتبت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، شخصيات رفيعة في الإدارة الأمريكية، ستجتمع هذا الأسبوع؛ لمناقشة خطة نتنياهو البدء بتنفيذ خطة الضم في الضفة الغربية، اعتباراً من الأول من تموز/ يوليو المقبل، ومن المحتمل أن ينضم ترامب لهذه النقاشات.وتابعت (يديعوت)، هناك احتمال الموافقة على فرض السيادة الإسرائيلية، على مساحة أصغر مما هو مخطط له، وذلك في أعقاب المعارضة في العالم العربي، ودول الاتحاد الأوروبي، السؤال المركزي في الاجتماع، سيكون، هل ستعزز خطة الضم عملية السلام؟