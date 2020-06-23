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الأمم المتحدة رداً على السيسي: آخر ما تحتاجه ليبيا هو المزيد من القتال

الأمم المتحدة رداً على السيسي: آخر ما تحتاجه ليبيا هو المزيد من القتال
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
اعتبرت الأمم المتحدة، تعليقا على تصريح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حول "التدخل العسكري المباشر" في ليبيا، أن "آخر ما تحتاج إليه ليبيا الآن هو المزيد من القتال".

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة للصحفيين، وفق ما نقلته (أ ف ب): "من الواضح أن آخر ما تحتاج إليه ليبيا الآن هو المزيد من القتال، والمزيد من التعبئة العسكرية، والمزيد من نقل الأسلحة، والمزيد من وجود المقاتلين الأجانب أو المرتزقة على أراضيها".

وأضاف: "نشعر بالقلق من استمرار التعبئة العسكرية في وسط ليبيا، وبخاصة في سرت، ومن نقل الأسلحة من الخارج، واستمرار تجنيد المرتزقة، وجميع الانتهاكات الصارخة لحظر الأسلحة".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعلن السبت الماضي، أن "التدخلات الأجنبية في ليبيا، أسهمت في بناء ملاذات آمنة للعنف والإرهاب"، ملوحاً بإمكانية "تدخل مصري عسكري مباشر في ليبيا"، مؤكداً أن مثل هذا التدخل باتت تتوفر له الشرعية الدولية.

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