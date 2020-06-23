سيضع النقاط على الحروف.. الكشف عن مؤتمر مهم لكتائب القسام خلال أيام

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رام الله - دنيا الوطن

­كشفت صحيفة (فلسطين) المقربة من حركة (حماس)، اليوم الثلاثاء، عن مؤتمر صحفي وُصف بالمهم، ستعقده كتائب القسام الذراع العسكري لحركة (حماس) خلال الأيام المقبلة.



وأفادت مصادر خاصة وفقًا للصحيفة، أن الناطق باسم الكتائب أبو عبيدة، سيضع النقاط على الحروف، خلال مؤتمر صحفي، بهدف مواجهة خطة "إسرائيل" لاحتلال أجزاء واسعة من الضفة الغربية.



وكان آخر ظهور للناطق العسكري باسم القسام في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 خلال فعالية نظمت إحياءً للذكرى الأولى لعملية (حد السيف)، التي أحبطت الكتائب من خلالها، عملية تسلل قوة إسرائيلية خاصة إلى قطاع غزة.