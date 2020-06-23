شؤون فلسطينية

سيضع النقاط على الحروف.. الكشف عن مؤتمر مهم لكتائب القسام خلال أيام

سيضع النقاط على الحروف.. الكشف عن مؤتمر مهم لكتائب القسام خلال أيام
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
­كشفت صحيفة (فلسطين) المقربة من حركة (حماس)، اليوم الثلاثاء، عن مؤتمر صحفي وُصف بالمهم، ستعقده كتائب القسام الذراع العسكري لحركة (حماس) خلال الأيام المقبلة.

وأفادت مصادر خاصة وفقًا للصحيفة، أن الناطق باسم الكتائب أبو عبيدة، سيضع النقاط على الحروف، خلال مؤتمر صحفي، بهدف مواجهة خطة "إسرائيل" لاحتلال أجزاء واسعة من الضفة الغربية.

وكان آخر ظهور للناطق العسكري باسم القسام في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 خلال فعالية نظمت إحياءً للذكرى الأولى لعملية (حد السيف)، التي أحبطت الكتائب من خلالها، عملية تسلل قوة إسرائيلية خاصة إلى قطاع غزة.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يعتدي على شابين بالضرب في الخليل

الاحتلال يعتدي على شابين بالضرب في الخليل

الكيلة: تسجيل 33 حالة جديدة بـ (كورونا) اليوم يرفع الإصابات لـ 1229

الكيلة: تسجيل 33 حالة جديدة بـ (كورونا) اليوم يرفع الإصابات لـ 1229

الاحتلال يهدم منزلاً في سلوان بالقدس

الاحتلال يهدم منزلاً في سلوان بالقدس

غزة: إصابة واحدة بحادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

غزة: إصابة واحدة بحادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

اعتقالات وإصابات في مواجهات في عدة مناطق بالضفة

اعتقالات وإصابات في مواجهات في عدة مناطق بالضفة

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

حالة الطقس: الحرارة أعلى من معدلها العام بحدود درجتين

حالة الطقس: الحرارة أعلى من معدلها العام بحدود درجتين

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين حتى يوم الجمعة

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين حتى يوم الجمعة

التعليقات

الدنيا حكايات

هل دول الخليج كافرة

هل دول الخليج كافرة

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتدي على شابين بالضرب في الخليل

الاحتلال يعتدي على شابين بالضرب في الخليل

الاحتلال يهدم منزلاً في سلوان بالقدس

الاحتلال يهدم منزلاً في سلوان بالقدس

غزة: إصابة واحدة بحادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

غزة: إصابة واحدة بحادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

اعتقالات وإصابات في مواجهات في عدة مناطق بالضفة

اعتقالات وإصابات في مواجهات في عدة مناطق بالضفة

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين حتى يوم الجمعة

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين حتى يوم الجمعة

&#34;الصحة&#34;: نحتاج مسحات لفحص (كورونا) و20% من مصابي الموجة الأخيرة كبار بالسن

"الصحة": نحتاج مسحات لفحص (كورونا) و20% من مصابي الموجة الأخيرة كبار بالسن

قوات الاحتلال تقتحم المنطقة الشرقية من مدينة نابلس

قوات الاحتلال تقتحم المنطقة الشرقية من مدينة نابلس

إصابة رضيعة بالاختناق جراء إطلاق الاحتلال قنبلة غاز على منزل أهلها بالقدس

إصابة رضيعة بالاختناق جراء إطلاق الاحتلال قنبلة غاز على منزل أهلها بالقدس

منوعات

محمود سعد يكشف سراً عن أم كلثوم.. بماذا ضحت لأجل صوتها؟

محمود سعد يكشف سراً عن أم كلثوم.. بماذا ضحت لأجل صوتها؟

بعد تخطيها الـ90 من عمرها.. أنطوانيت نجيب تفاجئ جمهورها بهذه الإطلالة

بعد تخطيها الـ90 من عمرها.. أنطوانيت نجيب تفاجئ جمهورها بهذه الإطلالة

فنانة مصرية تفاجئ جمهورها بهذا القرار

فنانة مصرية تفاجئ جمهورها بهذا القرار

لم يسقط.. أوس أوس يكشف تفاصيل وفاة طفله الرضيع

لم يسقط.. أوس أوس يكشف تفاصيل وفاة طفله الرضيع

شاهد ماحدث لممثل أمريكي على المسرح بسبب (كورونا)

شاهد ماحدث لممثل أمريكي على المسرح بسبب (كورونا)

تعليق صادم لشمس الكويتية حول والدها

تعليق صادم لشمس الكويتية حول والدها

الصحة المصرية تُفجر مفاجأة حول الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

الصحة المصرية تُفجر مفاجأة حول الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

شكوى ضد &#34;نيشان&#34; من السفارة التركية بلبنان بسبب ماقاله عن أردوغان

شكوى ضد "نيشان" من السفارة التركية بلبنان بسبب ماقاله عن أردوغان

أثناء توجيه نصيحة لطلاب الثانوية العامة.. أحمد حلمي يكشف معلومة مُفاجئة

أثناء توجيه نصيحة لطلاب الثانوية العامة.. أحمد حلمي يكشف معلومة مُفاجئة

هل حقاً طرد براد بيت جينيفر أنيستون خارج منزله؟

هل حقاً طرد براد بيت جينيفر أنيستون خارج منزله؟

عربي

الأمم المتحدة رداً على السيسي: آخر ما تحتاجه ليبيا هو المزيد من القتال

الأمم المتحدة رداً على السيسي: آخر ما تحتاجه ليبيا هو المزيد من القتال

الصحة المصرية: تسجيل 85 حالة وفاة و1576 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة المصرية: تسجيل 85 حالة وفاة و1576 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن: يجب إطلاق تحرك دولي فاعل وعاجل لمنع تنفيذ قرار الضم

الأردن: يجب إطلاق تحرك دولي فاعل وعاجل لمنع تنفيذ قرار الضم

السعودية: ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس (كورونا) إلى 1307

السعودية: ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس (كورونا) إلى 1307