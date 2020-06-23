(كورونا) عالمياً: أكثر من 473 ألف وفاة ونحو 9 ملايين و172 ألف إصابة

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رام الله - دنيا الوطن

بينت أحدث الإحصاءات العالمية، المعلنة حول جائحة (كورونا) حتى مساء يوم أمس الاثنين، أن الفيروس أودى بحياة 473,282 شخصاً في دول العالم، فيما تبلغ حصيلة أعداد المصابين المعلن عنهم، نحو 9 ملايين، و172 ألف حالة مؤكدة، تعافى منهم نحو 4 ملايين و904 آلاف مريض.



وعلى صعيد الدول العربية فقد أعلنت 20 دولة عن وفاة 230 شخصاً متأثرين باصابتهم بالفيروس، وعن اكتشاف 11,963 إصابة جديدة مؤكدة.



وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 213 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، حيث اكتشف نحو 130 ألف إصابة جديدة، وأوقعت خلال ال24 ساعة الأخيرة 3,678 حالة وفاة على الأقل حتى الآن.



وتعتبر الولايات المتحدة الأميركية، والبرازيل، وبريطانيا، وايطاليا، وفرنسا، واسبانيا، والمكسيك، والهند، وإيران، وبلجيكيا، والمانيا، وكندا، والبيرو، وروسيا، وهولندا، الدول ال15 التي تتصدر القائمة العالمية على التوالي من حيث الحصيلة الاجمالية لاعداد الوفيات المعلنة، وأصبحت الدول الاكثر تأثرا عالمياً جراء انتشار الجائحة بين مواطنيها، بعد ان استطاعت الصين، التي تعتبر اول دولة انتشر الفيروس على اراضيها، من مكافحته والقضاء عليه، وسط مخاوف من امكانية عودة انتشار الفيروس من جديد بين سكانها.



ولا تزال أميركا تتصدر القائمة، كونها تسجل الجزء الأكبر من الحصيلة العالمية لأعداد الوفيات وكذلك الاصابات المعلنة، حيث أعلنت حتى مساء الإثنين، عن 348 حالة وفاة حتى اللحظة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات الاجمالي لديها الى 122,595 شخصاً، فيما تبلغ حصيلة أعداد المصابين، نحو مليونين و 387 ألف شخص، منهم اكثر من 30 ألف إصابة جديدة سجلت خلال ال24 ساعة الأخيرة.



تليها البرازيل، بحصيلة وفيات تبلغ 51,271 شخصاً، منهم 612 الإثنين، ويبلغ اجمالي الإصابات لديها نحو مليون و 107 آلاف حالة مؤكدة، منهم 19,480 في آخر 24 ساعة.



ثم بريطانيا بحصيلة وفيات تبلغ 42,647 حالة، منهم 15 الإثنين، وبحصيلة إصابات تبلغ 305,289 إصابة، حتى الآن، منهم 985 إصابة آخر 24 ساعة.



تليها ايطاليا، التي سجلت الإثنين، 23 حالة وفاة، من مجموع 34,657 وفاة، وأعلنت عن اكتشاف 221 إصابة جديدة لترتفع بذلك حصيلة المصابين لديها الى 238,720 حالة مؤكدة.



ثم فرنسا، بحصيلة وفيات إجمالية تبلغ 29,663 وفاة، منهم 23 الإثنين، وحصيلة 160,750 إصابة، منهم 373 ٱخر 24 ساعة.



لتأتي بعدها اسبانيا، بحصيلة وفيات تبلغ 28,324 شخصا، منهم حالة وفاة واحدة الإثنين، ويبلغ مجموع عدد المصابين لديها 293,584 شخصاً، منهم 232 في آخر 24 ساعة.



بعدها المكسيك، بحصيلة وفيات تبلغ 21,825 شخصاً، منهم 1,044 الإثنين، وبحصيلة إصابات معلنة تبلغ 180,545 شخصاً، منهم 5,343 آخر 24 ساعة.



تليها الهند، بحصيلة وفيات تبلغ 14,015 شخصاً، منهم 312 الإثنين، وبحصيلة إصابات تبلغ 440,450 شخصاً، منهم 13,540 آخر 24 ساعة.



بعدها إيران، بحصيلة وفيات تبلغ 9,742 شخصاً، منهم 119 الإثنين، فيما تبلغ حصيلة الاصابات لديها 207,525 إصابة، منهم 2,573 آخر 24 ساعة.



تليها بلجيكا، بحصيلة وفيات تبلغ 9,696 حالة، وحصيلة 60,550 إصابة. دون ان تعلن الإثنين عن وفيات وإصابات جديدة حتى الآن.



ثم ألمانيا، بحصيلة وفيات تبلغ 8,969 شخصاً، منهم 7 حالات وفاة الإثنين، وبحصيلة 192,074 إصابة، منهم 499 آخر 24 ساعة.



تليها كندا، بحصيلة وفيات تبلغ 8,434 شخصا، منهم 4 الإثنين، كما سجلت 236 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 101,573 حالة في البلاد.



بعدها جمهورية البيرو، بحصيلة وفيات تبلغ 8,223 شخصاً، منهم 178 الإثنين، وحصيلة اصابات تبلغ 257,447 حالة، منهم 2,511 في الساعات ال24 الاخيرة.



تليها روسيا، بحصيلة وفيات تبلغ 8,206 أشخاص، منهم 95 الإثنين، وبحصيلة إصابات تبلغ 592,280 شخصاً، منهم 7,600 ٱخر 24 ساعة.



لتأتي هولندا، بحصيلة وفيات تبلغ 6,090 شخصا، دون ان تسجل الإثنين حالات وفاة، حتى الآن، وحصيلة اصابات تبلغ 49,658 إصابة، منهم 65 آخر 24 ساعة.



230 وفاة و 11,963 إصابة جديدة في 20 دولة عربية



وأوضحت الإحصاءات أن 13 دول عربية أعلنت عن 230 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)، هي: مصر، العراق، السعودية، السودان، الجزائر، سلطنة عمان، الكويت، جيبوتي، البحرين، قطر، الامارات، موريتانيا، واليمن، فيما سجلت 7 دول عربية أخرى إصابات جديدة مؤكدة.



حيث سجلت مصر وفاة 85 شخصاً، من مجموع 2,278 حالة وفاة، حتى الان، وعن تسجيل 1,576 إصابة جديدة ليصل بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 56,809 حالات.



وسجلت العراق وفاة 67 شخصاً، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 1,167 شخصاً، كما سجلت 1,808 إصابات جديدة مؤكدة من مجموع 32,676 حالة حتى الآن.



كما سجلت السعودية 40 حالة وفاة، من مجموع 1,307 وفيات حتى الان، كما سجلت 3,393 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 161,005 أشخاص.



وسجلت السودان وفاة 12 شخصاً، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 533 شخصاً، كما سجلت 118 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 8,698 حالة حتى الآن.



كما سجلت الجزائر وفاة 7 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 852 شخصاً، كما سجلت 149 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 11,920 حالة حتى الآن.



كذلك سجلت سلطنة عمان وفاة 6 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 137 شخصاً، كما سجلت 1,605 إصابات جديدة، من مجموع 31,076 إصابة حتى الآن.



وسجلت الكويت وفاة 4 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 330 شخصاً، كما سجلت 641 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 40,291 حالة حتى الآن.



وسجلت جيبوتي وفاة 3 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 48 شخصاً، كما سجلت 17 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 4,599 حالة حتى الآن.



كما سجلت البحرين وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 65 شخصاً، كنا سجلت 643 إصابة جديدة، من حصيلة المصابين الاجمالية البالغة 22,407 إصابات حتى الآن.



وسجلت قطر حالة وفاة واحدة، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 99 شخصا، كما سجلت 1,034 إصابة جديدة، من مجموع 88,403 إصابات حتى الآن.



كما سجلت الإمارات وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 303 أشخاص، كما سجلت 378 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 45,303 حالات حتى الآن.



كذلك سجلت موريتانيا وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 112 شخصاً، كما سجلت 137 إصابة جديدة، من مجموع 3,121 إصابة حتى الآن.



كما سجلت اليمن وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 257 شخصاً، كما سجلت 26 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 967 حالة حتى الآن.



وعلى صعيد الدول العربية التي لم تشهد الإثنين، حالات وفاة، ولكنها سجلت إصابات جديدة على أراضيها، فقد سجلت المغرب 195 إصابة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 10,172 حالة، توفي منهم 214 شخصاً حتى الآن.



فيما سجلت فلسطين 168 إصابة جديدة، في عدد من محافظات الضفة، ليرتفع بذلك اجمالي الإصابات الى 1,196 حالة مسجلة، توفي منهم 5 مواطنين، حتى الآن.



وسجلت الصومال إصابة 33 شخصاً، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 2,812 حالة، توفي منهم 90 شخصاً حتى الآن.



فيما سجلت لبنان 16 إصابة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 1,603 حالات، توفي منهم 32 شخصاً حتى الآن.



وسجلت سوريا 15 إصابة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 219 حالة، توفي منهم 7 أشخاص حتى الآن.



وسجلت الأردن 9 إصابات جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 1,042 حالة، توفي منهم 9 أشخاص حتى الآن.



وأخيرا سجلت تونس إصابة شخصين، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 1,159 حالة، توفي منهم 50 شخصاً حتى الآن.