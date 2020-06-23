غزة: إصابة واحدة بحادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية





وسجل لدى دائرة تحقيقات حوادث السير خلال الـ 24 ساعة الماضية، حادث سير واحد، نتج عنه إصابة واحدة فقط، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.





وطالبت المرور من قائدي المركبات، الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وترك مسافة أمان وكافية، مضيفة "يتوجب على الجميع أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة، وإتباع تعليمات أفراد شرطة المرور المتواجدين على الطريق" .



وذكرت بأن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها، تعرض حياتك والآخرين للخطر.



وختمت: في حالة وقوع الحوادث، بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف، ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية.

رام الله - دنيا الوطنأفادت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، بوجود حركة مرورية نشطة على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية، كما أن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.