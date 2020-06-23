اعتقالات وإصابات في مواجهات في عدة مناطق بالضفة





وأشارت مصادر محلية، إلى أن عدة إصابات وقعت في محيط قبر يوسف، ومدخل مخيم بلاطة، وشارع عمان، بينها إصابة الشاب حسين حشاش من مخيم بلاطة، وطفلة أصيبت أيضاً بالاختناق بالغاز المدمع.



واستمرت المواجهات لعدة ساعات، بعد تعزيز القوات الاحتلالية بعشرات الجنود من جبل الطور، حيث تم رصدها اثناء نزولها عبر حي الضاحية.



واعتقلت قوات الاحتلال، محمود رمضان عبيد وتامر درويش، عقب اقتحامها بلدة العيساوية في القدس المحتلة.



وحسب مصادر في الهلال الأحمر، فقد سُجلت إصابتان بالرصاص المطاطي و8 بالغاز، خلال مواجهاتٍ مع قوات الاحتلال على المدخل الجنوبي لمدينة أريحا.



رام الله - دنيا الوطنأصيب عدة شبان وطفلة، خلال مواجهات، اندلعت في محيط قبر يوسف شرقي مدينة نابلس، بعد اقتحامها من قبل مئات المستوطنين، وتحت حراسة عسكرية مشددة من قوات الاحتلال الليلة الماضية.