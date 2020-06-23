حالة الطقس: الحرارة أعلى من معدلها العام بحدود درجتين

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رام الله - دنيا الوطن

قالت دائرة الأرصاد الجوية: إن الجو يكون اليوم الثلاثاء، صافيا ًبوجه عام، وحاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



وهذه الليلة، يكون الجو صافياً بوجه عام، بارداً نسبياً في المناطق الجبلية ومعتدلاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



وغداً الأربعاء يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة؛ لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



وتوقعت الدائرة بأن يكون الجو بعد غد غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



ويوم الجمعة، يكون الجو صافياَ بوجه عام وحاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.