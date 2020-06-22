شؤون فلسطينية

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين حتى يوم الجمعة

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين حتى يوم الجمعة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو صافياَ بوجه عام وحاراً نسبياً في المناطق الجبلية حارا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو صافياَ بوجه عام باردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلا في بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء 2020/06/24: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق ، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

ويوم الخميس 2020/06/25: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

أما يوم الجمعة 2020/06/26: يكون الجو صافياَ بوجه عام وحاراً نسبياً في المناطق الجبلية حارا في بقية المناطق ، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

 درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 29-16 27-15 27-15 بيت لحم 29-16 27-15 27-15
رام الله والبيرة 28-15 26-14 26-14 طولكرم 30-19 28-18 28-18
نابلس 30-17 28-16 28-16 قلقيلية 30-19 28-18 28-18
جنين 32-19 30-18 30-18 سلفيت 29-16 27-15 27-15
طوباس 32-19 30-18 30-18 روابي 30-17 28-16 28-16
الخليل 28-15 26-14 26-14 غزه 29-20 27-20 27-20
أريحا 39-22 37-22 37-22 خانيونس 29-20 27-20 27-20
الأغوار الشمالية 36-20 35-20 35-20 رفح 30-19 28-18 28-18

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