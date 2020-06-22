شؤون فلسطينية

"الصحة": نحتاج لمسحات لفحص (كورونا) و20% من مصابي الموجة الأخيرة من كبار السن

"الصحة": نحتاج لمسحات لفحص (كورونا) و20% من مصابي الموجة الأخيرة من كبار السن
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشف مدير عام الرعاية الصحية الأولية، د.كمال الشخرة، أسباب الارتفاع الكبير في أعداد مصابي فيروس (كورونا) في فلسطين خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال في لقاء مع برنامج "ملف اليوم" عبر (تلفزيون فلسطين): إن العينات التي تم أخذها في الأيام الأخيرة كبيرة جدًا، وهي في تصاعد.

وأضاف: "نحن في حاجة إلى مسحات لفحص (كورونا)، ورفعنا توصيات لرئيس الوزراء للسعي والبحث عن مصدر لتوفيرها".

وأشار الشخرة إلى أن 20% من مصابي (كورونا) في الموجة الأخيرة هم من كبار السن، وأعمارهم تتخطى الـ )65 عامًا) ويعانون من قلة المناعة والخطر يتهدّد حياتهم.

وتابع الشخرة: حالات الإصابات بدأت من العائلات، حيث اختلط أفرادها بشكل كبير، قبل أن يختلط أفراد هذه العائلات بمواطنين آخرين خارج العائلة، مما سبب بزيادة العدد الكبير، عن طريق الاختلاط المباشر وطريقة السلام".

وشدد مدير عام الرعاية الأولية على أنه يجب ألا يكون السلام مباشرة، وألا يكون هناك تلامس، وأن تكون هناك مسافة، بالإضافة إلى لبس الكمامات، معرباً عن أمنيته بالالتزام من المواطنين، لافتاً إلى أن عدداً كبيراً من غير الملتزين وهذا خطير جداً. 

وأكد أن الزيادة الكبيرة حصلت بعدما خالط أشخاص مصابون من داخل إسرائيل، بأناس من الضفة الغربية، وذلك بعدما تم فتح الأسواق.

وقال الشخرة: هناك أرقام عالية في الإصابات داخل المجتمع العربي في إسرائيل، نتيجة عدم العناية بالمواطنين العرب داخل إسرائيل، وهذا أدى إلى الأرقام الكبيرة في فلسطين. 

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