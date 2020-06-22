قوات الاحتلال تقتحم المنطقة الشرقية من مدينة نابلس

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، وانتشرت في محيط مقام يوسف.



وأفاد شهود عيان، بأن جيبات عسكرية اقتحمت المنطقة الشرقية من المدينة ومحيط المقام، تمهيدا لاقتحام المستوطنين له، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط صوب الشبان، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).