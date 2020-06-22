الدفاعات الجوية السورية تتصدى لطائرات مسيرة "معادية" بأجواء منطقة جبلة

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) في وقت متأخر من مساء اليوم الاثنين، بأن الدفاعات الجوية، تصدت لطائرات مسيرة "معادية" في أجواء منطقة "جبلة".



وذكرت (سانا)، أن الدفاعات الجوية في محافظة اللاذقية تصدت لطائرات "مسيرة" في أجواء مدينة جبلة.