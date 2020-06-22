عربي

الصحة المصرية: تسجيل 85 حالة وفاة و1576 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة المصرية: تسجيل 85 حالة وفاة و1576 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، عن تسجيل 1576 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس (كورونا) المستجد، فيما بلغ عدد الوفيات 85 حالة.

وقال خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، في تصريح له اليوم الاثنين: "إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس (كوفيد- 19) إرتفع ليصبح 16613 حالة"، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأشار إلى أن إجمالي العدد، الذي تم تسجيله في مصر بفيروس (كورونا) المستجد حتى اليوم هو 56809 حالة، من ضمنهم 15133 حالة تم شفاؤها، وخرجت من مستشفيات العزل، و2278 حالة وفاة.

أخبار ذات صلة

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لطائرات مسيرة &#34;معادية&#34; بأجواء منطقة جبلة

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لطائرات مسيرة "معادية" بأجواء منطقة جبلة

السعودية تُعلن قرارها النهائي بشأن موسم الحج هذا العام

السعودية تُعلن قرارها النهائي بشأن موسم الحج هذا العام

الأردن: يجب إطلاق تحرك دولي فاعل وعاجل لمنع تنفيذ قرار الضم

الأردن: يجب إطلاق تحرك دولي فاعل وعاجل لمنع تنفيذ قرار الضم

السعودية: ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس (كورونا) إلى 1307

السعودية: ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس (كورونا) إلى 1307

دبي تبدأ في استقبال السياح الأجانب بدءاً من 7 يوليو

دبي تبدأ في استقبال السياح الأجانب بدءاً من 7 يوليو

المغرب يستأنف الرحلات الجوية الداخلية بدءاً من 25 يونيو الجاري

المغرب يستأنف الرحلات الجوية الداخلية بدءاً من 25 يونيو الجاري

السيسي: لمصر حق شرعي بالتدخل في ليبيا

السيسي: لمصر حق شرعي بالتدخل في ليبيا

الحكومة الأردنية: لا إصابات بـ (كورونا) داخل مخيمات اللاجئين

الحكومة الأردنية: لا إصابات بـ (كورونا) داخل مخيمات اللاجئين

التعليقات

الدنيا حكايات

هل دول الخليج كافرة

هل دول الخليج كافرة

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تقتحم المنطقة الشرقية من مدينة نابلس

قوات الاحتلال تقتحم المنطقة الشرقية من مدينة نابلس

إصابة رضيعة بالاختناق جراء إطلاق الاحتلال قنبلة غاز على منزل أهلها بالقدس

إصابة رضيعة بالاختناق جراء إطلاق الاحتلال قنبلة غاز على منزل أهلها بالقدس

الشرطة: مستمرون في مواجهة فيروس (كورونا) والحد من انتشاره بمحافظات الوطن

الشرطة: مستمرون في مواجهة فيروس (كورونا) والحد من انتشاره بمحافظات الوطن

وزيرة الصحة: ارتفاع حصيلة إصابات (كورونا) منذ صباح اليوم لـ 156

وزيرة الصحة: ارتفاع حصيلة إصابات (كورونا) منذ صباح اليوم لـ 156

&#34;الخارجية&#34;: 156 وفاة و2240 إصابة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية

"الخارجية": 156 وفاة و2240 إصابة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية

ممثل اليابان: قلقون بشأن الخطة الإسرائيلية أحادية الجانب لضم أجزاء من الضفة

ممثل اليابان: قلقون بشأن الخطة الإسرائيلية أحادية الجانب لضم أجزاء من الضفة

فتح: جماهير شعبنا تبعث برسالة مدوية بكل لغات الأرض من الأغوار

فتح: جماهير شعبنا تبعث برسالة مدوية بكل لغات الأرض من الأغوار

السفير الروسي: &#34;الضم&#34; سيقوض عملية السلام وتنفيذه سيحول دون إقامة الدولة الفلسطينية

السفير الروسي: "الضم" سيقوض عملية السلام وتنفيذه سيحول دون إقامة الدولة الفلسطينية

منوعات

شكوى ضد &#34;نيشان&#34; من السفارة التركية بلبنان بسبب ماقاله عن أردوغان

شكوى ضد "نيشان" من السفارة التركية بلبنان بسبب ماقاله عن أردوغان

أثناء توجيه نصيحة لطلاب الثانوية العامة.. أحمد حلمي يكشف معلومة مُفاجئة

أثناء توجيه نصيحة لطلاب الثانوية العامة.. أحمد حلمي يكشف معلومة مُفاجئة

هل حقاً طرد براد بيت جينيفر أنيستون خارج منزله؟

هل حقاً طرد براد بيت جينيفر أنيستون خارج منزله؟

فنان مصري يعلن تعافيه من (كورونا) ويتخذ هذا القرار

فنان مصري يعلن تعافيه من (كورونا) ويتخذ هذا القرار

وفاة &#34;علي&#34; ابن الفنان أوس أوس بطريقة مأساوية

وفاة "علي" ابن الفنان أوس أوس بطريقة مأساوية

رجاء الجداوي تفقد الوعي وحالتها تتدهور بشكل خطير

رجاء الجداوي تفقد الوعي وحالتها تتدهور بشكل خطير

هشام سليم يخالف تصريحات ابنه نور حول جراحة التحول الجنسي

هشام سليم يخالف تصريحات ابنه نور حول جراحة التحول الجنسي

نقل أحمد جوهر إلى العناية المركزة

نقل أحمد جوهر إلى العناية المركزة

إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول انفصالها عن حسن الرداد: &#34;مات الكلام&#34;

إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول انفصالها عن حسن الرداد: "مات الكلام"

هل انفصلا؟.. دنيا بطمة تثير الجدل بما فعلته مع زوجها

هل انفصلا؟.. دنيا بطمة تثير الجدل بما فعلته مع زوجها

عربي

الصحة المصرية: تسجيل 85 حالة وفاة و1576 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة المصرية: تسجيل 85 حالة وفاة و1576 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن: يجب إطلاق تحرك دولي فاعل وعاجل لمنع تنفيذ قرار الضم

الأردن: يجب إطلاق تحرك دولي فاعل وعاجل لمنع تنفيذ قرار الضم

السعودية: ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس (كورونا) إلى 1307

السعودية: ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس (كورونا) إلى 1307

المغرب يستأنف الرحلات الجوية الداخلية بدءاً من 25 يونيو الجاري

المغرب يستأنف الرحلات الجوية الداخلية بدءاً من 25 يونيو الجاري