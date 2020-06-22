الصحة المصرية: تسجيل 85 حالة وفاة و1576 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)





وأشار إلى أن إجمالي العدد، الذي تم تسجيله في مصر بفيروس (كورونا) المستجد حتى اليوم هو 56809 حالة، من ضمنهم 15133 حالة تم شفاؤها، وخرجت من مستشفيات العزل، و2278 حالة وفاة.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، عن تسجيل 1576 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس (كورونا) المستجد، فيما بلغ عدد الوفيات 85 حالة.وقال خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، في تصريح له اليوم الاثنين: "إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس (كوفيد- 19) إرتفع ليصبح 16613 حالة"، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.