إصابة رضيعة بالاختناق جراء إطلاق الاحتلال قنبلة غاز على منزل أهلها بالقدس



وأفاد شهود عيان، بأنه خلال اقتحام جنود الاحتلال حي عبيد في القرية، أطلقوا قنبلة غاز، اخترقت شباك المنزل، ما تسبب بحالة اختناق للرضيعة درباس، نقلت إثرها للمستشفى، كما أصيب جدها محمد درباس، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، وجدتها عبير درباس بحالة اختناق، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

رام الله - دنيا الوطنأصيبت الرضيعة رتيل عودة درباس، وجدّيها، بحالة اختناق، مساء اليوم الاثنين، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي، قنبلة غاز صوب منزلهم، في قرية العيسوية شمال القدس المحتلة.