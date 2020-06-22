الهند تسجل رقماً قياسياً مخيفاً بعدد إصابات فيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الهند اليوم الإثنين، تسجيل 15 ألف حالة إصابة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19) خلال 24 ساعة الماضية، لتسجل رقماً قياسياً مخيفاً للإصابات.



وبذلك يرتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس في البلاد، لتقفز بالعدد الإجمالي، لما يربو على 425 ألفا، لتأتي الهند بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا في عدد الإصابات.



كما وصل عدد الوفيات بالفيروس في الهند منذ ظهور أول حالة في كانون الثاني/يناير إلى قرابة 14 ألف شخص.



يأتي ذلك في الوقت الذي أرسلت فيه السفارة الألمانية رسائل لمواطنيها الذين يعيشون في نيودلهي تحذرهم فيها من "عدم وجود فرصة تذكر أو عدم وجود فرصة على الإطلاق" لدخول المستشفى للعلاج من الفيروس وكذلك الحصول على خدمات العناية المركزة الأخرى.



وكانت أيرلندا نصحت مواطنيها بمغادرة الهند بسبب عدم توافر أماكن في المستشفيات.