فلسطين: تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) وارتفاع حصيلة إصابات اليوم لـ 168





وقالت في تصريح عبر صفحة وزارة الصحة على (فيسبوك): إن من بين الإصابات الجديدة، (أربع إصابات في محافظة الخليل، ثلاث في مدينة الخليل، وإصابة في دورا) وثماني إصابات في محافظة بيت لحم.





وأضافت: بذلك ترتفع حصيلة الإصابات منذ صباح اليوم إلى 168 إصابة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للإصابات منذ بدء رصد فيروس (كورونا) في فلسطين إلى 1196 إصابة.

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزيرة الصحة، د.مي الكيلة، بتسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19) في فلسطين.