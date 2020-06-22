السعودية تُعلن قرارها النهائي بشأن موسم الحج هذا العام

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت السعودية، مساء اليوم الاثنين، إقامة مناسك الحج هذا العام بأعداد محدودة جداً، لمختلف الجنسيات من المقيمين داخل المملكة.



وأكدت أن القرار، يأتي حرصاً على سلامة قاصدي الحرمين، في ظل تفشي فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد- 19)، في مناطق كثيرة بالعالم.



وقالت وزارة الحج والعمرة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "ستقام شعيرة الحج هذا العام بأعداد محدودة من جنسيات مختلقة من داخل المملكة العربية السعودية، مع إجراءات احترازية دقيقة، حفاظًا على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام".



واجتاز عدد الإصابات بفيروس (كورونا) وفق إحصائية لوكالة أنباء (رويترز)، تسعة ملايين حالة بأنحاء العالم، فيما وصل عدد المتوفين بالمرض حتى الآن 464 ألف شخص.



وسجلت السعودية اليوم الاثنين، 40 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وبلغت حصيلة الوفيات، بعد الإعلان عن هذه الإحصائية، 1307 أشخاص، فيما أفادت وزارة الصحة في البلاد، بتسجيل 3393 إصابة جديدة بالفيروس.