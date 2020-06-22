الصوراني يوجه مطالبة للقوى السياسية لإثبات مصداقيتها بمواجهة خطط الضم

عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية غازي الصوراني

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رام الله - دنيا الوطن

طالب عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، غازي الصوراني، القوى السياسية الفلسطينية، بالتوحد، لإثبات مصداقيتها الوطنية في مواجهة مخطط الضم.



وقال في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم الإثنين: "رغم مرارة الانقسام والاختلاف لا خيار أمام كافة القوى السياسية لإثبات مصداقيتها الوطنية، سوى أن تتوحد الآن لتفشل مشاريع الضم (الصهيوني)".



وشدد الصوراني على أنه لا مفر من مواصلة النضال من أجل حق العودة الذي لن يمَحي من الذاكرة، داعياً لاستعادة الوحدة الوطنية التعددية وفق قواعد التوافق والاختلاف في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وذلك كعنوان وحيد لا بديل له.