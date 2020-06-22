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شؤون فلسطينية

الشرطة: مستمرون في مواجهة فيروس (كورونا) والحد من انتشاره بمحافظات الوطن

الشرطة: مستمرون في مواجهة فيروس (كورونا) والحد من انتشاره بمحافظات الوطن
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الشرطة الفلسطينية اليوم الإثنين، أنها والجهات الشريكة، ومستمرة في مواجهة فيروس (كورونا) والحد من انتشاره بمحافظات الوطن. 

وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه تنفيذاً لقرار رئيس الوزراء د.محمد اشتيه، وبتعليمات السيد اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة، وتنفيذاً لإجراءات الوقاية المعمول بها من قبل وزارة الصحة، نظمت الشرطة اليوم في مختلف محافظات الوطن  حملة توعية ميدانية شاملة حول دليل إجراءات الصحة والسلامة العامة، بهدف مواجهة فيروس (كورونا) والحد من انتشاره.
 
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه وتنفيذاً للتعليمات الصادرة من قبل قيادة الشرطة حول التعاون مع الشركاء لمتابعة البروتوكول الصحي للحد من انتشار فيروس (كورونا)، قام ضباط من أفرع العلاقات العامة والإعلام و مركز الشرطة المتنقل وإدارة السياحة والآثار والتفويض السياسي في  مختلف المحافظات، بتنظيم نشاطات ميدانية بالتعاون مع مديرية الصحة والاقتصاد الوطني والضابطة الجمركية، حول مدى الالتزام بالبروتوكول الصحي من خلال التباعد وعدم التجمع وارتداء الكمامات والقفازات.

كما تم زيارة المحلات التجارية بالإضافة لبسطات أسواق الخضار، وتخلل ذلك تقديم إنذارات للمخالفين وغير الملتزمين.

كما قام عدد من ضباط الشرطة بتوزيع نشرات توعوية وكمامات وقفازات ودعوة المواطنين إلى أهمية الالتزام بارتداء الكمامات والقفازات واستخدام المعقمات للحفاظ على السلامة الشخصية أولاً وسلامة الآخرين وللحد من إمكانية انتشار الفيروس وتحقيق السلامة العامة.

وأوضحت أن هذه الجولات تأتي  لمتابعة سير تطبيق البرتوكول الصحي في المحافظات، ومدى الالتزام به من قبل المواطنين وكذلك تعزيز ثقافة ارتداء الكمامات والكفوف في مختلف نواحي الحياة والعمل على التباعد حفاظاً على سلامة المواطنين والوطن.

وتناشد  الشرطة المواطنين الى ضرورة اتباع الارشادات الوقائية والالتزام بدليل البروتوكول الصحي التي من شانها الحفاظ على سلامة المواطنين والوطن من وباء فيروس (كورونا).

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