إيران: سنرسل الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة إلى فرنسا





وكان إيران أسقطت الطائرة الأوكرانية في الثامن من كانون الثاني/يناير الماضي، بصاروخ أرض-جو، مما أسفر عن مقتل 176 شخصاً، بينهم 57 يحملون الجنسية الكندية.



واعترفت طهران في وقت لاحق بأنه كان "خطأ كارثيا" من جانب قواتها التي كانت في حالة تأهب أثناء مواجهة مع الولايات المتحدة.



وقال ظريف، حسبما ذكرت الوكالة، "جمهورية إيران الإسلامية سترسل الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية إلى فرنسا في غضون الأيام القليلة المقبلة من أجل تحليل البيانات"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



رام الله - دنيا الوطنأعلنت إيران، اليو الإثنين، أنها سترسل الصندوقين الأسودين لطائرة أوكرانية أسقطتها مطلع العام إلى فرنسا.جاء ذلك كما ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء نقلاً عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الكندي فرانسوا-فيليب شامبين.