"الصحة العالمية": العالم سجل الأحد أكبر عدد إصابات يومية منذ ظهور (كورونا)

سجل العالم، أمس الأحد، أكبر عدد إصابات يومية بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، منذ ظهور الفيروس في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.





يأتي ذلك في وقت تواجه فيه البرازيل والهند ارتفاعاً في عدد المصابين، فيما تشهد فيه الولايات المتحدة والصين ودول أخرى متضررة بشدة بؤراً جديدة للعدوى.

ووفق ما ذكرته منظمة الصحة العالمية، فقد أصيب أمس، أكثر من 183 ألف إصابة بالفيروس الفتاك، وهو الأكبر في يوم واحد منذ ظهور الوباء.وأضاف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن التحدي الكبير التالي، هو زيادة انتاج وتوزيع "ديكساميثازون" وهو أول عقار يثبت فعالية في تقليل مخاطر الوفاة بين الحالات الحرجة من مرضى (كوفيد- 19).وأكد وكالة (رويترز) للأنباء في إحصائية لها، اجتياز عدد الإصابات بفيروس (كورونا) تسعة ملايين حالة بأنحاء العالم يوم الاثنين.