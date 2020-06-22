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شؤون فلسطينية

وزيرة الصحة: ارتفاع حصيلة إصابات (كورونا) منذ صباح اليوم لـ 156

وزيرة الصحة: ارتفاع حصيلة إصابات (كورونا) منذ صباح اليوم لـ 156
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزيرة الصحة، د.مي الكيلة مساء اليوم الإثنين، بتسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، بينها 13 إصابة في مدينة الخليل وإصابة في دورا بمحافظة الخليل.

وأضافت في بيان مقتضب نشرته وزارة الصحة عبر حسابها على (فيسبوك): أن بهذه الإصابات الجديدة، ترتفع حصيلة الإصابات منذ صباح اليوم إلى 156 إصابة، والحصيلة الإجمالية للإصابات منذ بدء رصد فيروس (كورونا) في فلسطين إلى 1184 إصابة.

وأكدت الكيلة أنه تم إجراء فحوصات مخبرية للقادمين اليوم من جمهورية مصر العربية وعددهم 270 مواطناً، وقد تم الحجر عليهم إلى حين ظهور نتائجهم.

وتابعت وزيرة الصحة: أن الفحوصات المخبرية أشارت إلى أن جميع فحوصاتهم كانت سلبية، وقد غادروا جميعا إلى الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوماً.

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