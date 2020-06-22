إسرائيل تسجل ارتفاعاً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)



وفي غضون ذلك، رجحت المديرة العامة لصندوق المرضى كلاليت، أن يشهد الجهاز الصحي في إسرائيل نقصاً في التطعيمات ضد "الانفلونزا" خلال موسم الشتاء المقبل، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وأضافت: أن رؤساء الجهاز سيضطرون الى تحديد الاولوية حول من سيتلقى التطعيم. وفي غضون ذلك، رجحت المديرة العامة لصندوق المرضى كلاليت، أن يشهد الجهاز الصحي في إسرائيل نقصاً في التطعيمات ضد "الانفلونزا" خلال موسم الشتاء المقبل، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

رام الله - دنيا الوطنسجلت إسرائيل مساء اليوم الإثنين، ارتفاعاً في عدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19) خلال 24 ساعة الماضية.وأفادت وزارة الصحة بارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) إلى 21.008 مصابين.وأضافت: أن من بين المصابين، 45 بحالة خطيرة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 307 حالات.