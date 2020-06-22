"لعبة الحرب".. مناورة إسرائيلية استعداداً لخطة "فجر الجبال" الخاصة بضم أراضي الضفة

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت (القناة 13) الإسرائيلية مساء اليوم الإثنين، بأن الجيش وجهاز الأمن الداخلي (شاباك) اليوم مناورة "لعبة الحرب" في قاعدة "چليلوت" بقيادة رئيس الأركان أفيف كوخافي ونائب رئيس الجهاز.



يأتي ذلك كجزء من استعدادات خطة "فجر الجبال" لاحتمال ضم الأراضي في تموز/يوليو، حاكت المناورة خطوات التصعيد المختلفة في المناطق.



ووفق القناة الإسرائيلية، فإنه في الوقت الحاضر لم يعزز الجيش الإسرائيلي القوات في الضفة الغربية، ولا يعرف ما الذي ينوي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو القيام به.



ومن المقرر، أن تنفذ الحكومة الإسرائيلية الجديدة، قرار ضم أراض من الضفة الغربية في الأول من تموز/ يوليو المقبل.



وقال نتنياهو في تصريحات سابقة: إنه سيضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت، بالإضافة إلى المستوطنات.



ووجه عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، حسين الشيخ تهديداً جديداً، بشأن مستقبل الضفة الغربية، حال تم تنفيذ خطوة ضم أراضٍ.



وقال الشيخ في تصريحات لشبكة (كان) الإسرائيلية: إنه إذا أصرت إسرائيل على ضم الأراضي، وتم تطبيق هذه الخطوة، لن تكون هناك سلطة فلسطينية.