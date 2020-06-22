ممثل اليابان: قلقون بشأن الخطة الإسرائيلية أحادية الجانب لضم أجزاء من الضفة

السفير ماسايوكي ماجوشي

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رام الله - دنيا الوطن

قال ممثل اليابان لدى دولة فلسطين، السفير ماسايوكي ماجوشي، إن بلاده قلقة بشأن الخطة الإسرائيلية أحادية الجانب لضم أجزاء من الضفة، وإن تطبيقها يحطم إمكانية بناء الثقة وفرص تحقيق حل الدولتين، الأمر الذي يشكل تهديداً للإقليم.



واضاف ماجوشي، في كلمته بالمهرجان الوطني المركزي في أريحا، الذي دعت له حركة "فتح"، اليوم الإثنين، ان الخطوات احادية الجانب لها اثر سلبي على الجهود الدولية، مشيرا الى ضرورة العمل سويا كما تم العمل لمواجهة وباء (كورونا).



وأعرب عن أمله بألا تضيع إسرائيل حائطا امام عملية السلام بتنفيذ الضم، مؤكدا أن اليابان مستعدة ان يكون لها دور جدي ضمن جهود المجتمع الدولي، وانها ستبذل كل ما هو ممكن من أجل دعم فلسطين وشعبها الصديق، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأشار إلى أن اليابان ستستمر في جهودها من اجل خلق بيئة مناسبة من اجل السلام كمبادرة التنمية والازدهار.