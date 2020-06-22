فتح: جماهير شعبنا تبعث برسالة مدوية بكل لغات الأرض من الأغوار





وأضاف: أن الرسالة هي أن الشعب الفلسطيني شعب حر لا يساوم على حقوقه، ولن يرفع الراية البيضاء، ولا يخضع للضغوطات والخنق الاقتصادي، ولا نساوم على حقوقنا بالدولار، وسيستمر في النضال حتى دحر الاحتلال الإسرائيلي.



رام الله - دنيا الوطنأكد عضو المجلس الثوري، المتحدث الرسمي باسم حركة فتح أسامه القواسمي، أن الحشود الكبيره التي زحفت إلى الأغوار اليوم تلبية لنداء الوطن فلسطين، والحضور الرسمي الدولي والأممي المميز، بمثابة إعلان صريح وواضح شعبياً ورسمياً وأمميا، برفض الضم و(صفقة العار) والاحتلال ونظام "الابارتايد" العنصري الإسرائيلي.وقال القواسمي في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه بالرغم من الحواجز الاحتلالية لمنع وصول آلاف الفلسطينيين، إلا أن الرسالة المدوية التي خرجت من الأغوار اليوم هي رسالة موقعة من عشرات الآلاف من أبناء شعبنا البطل ومن ورائهم كل شعبنا البطل، ومن العالم الحر، وبكل لغات الأرض.