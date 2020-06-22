السفير الروسي: "الضم" سيقوض عملية السلام وتنفيذه سيحول دون إقامة الدولة الفلسطينية

الرئيس محمود عباس ونظيره الروسي

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رام الله - دنيا الوطن

قال سفير روسيا الاتحادية لدى دولة فلسطين غوتشا بواتشيدزه، إن "الضم" سيقوض عملية السلام، وتنفيذه سيحول دون اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.



وأضاف السفير الروسي في كلمته بالمهرجان الوطني المركزي في أريحا، الذي دعت له حركة فتح، اليوم الإثنين، "اجتمعنا اليوم لنلفت نظر العالم حول ما اعلنت عنه اسرائيل حول نيتها ضم اجزاء من الضفة الغربية وفرض السيادة على اراض في الاغوار.



وأكد أن الوضع يتطلب الاستئناف العاجل للمفاوضات بوصاية الامم المتحدة للوصول الى اتفاق شامل قائم على قرارات الامم المتحدة ومبادرة السلام العربية.