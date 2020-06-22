"النقل والمواصلات" بغزة: نعمل على تخفيض رسوم الترخيص لمركبات (الديزل)

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خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

أكد المهندس خليل الزيان، مدير دائرة الترخيص والنقل في وزارة النقل والمواصلات بقطاع غزة، أن وزارته تعمل في عدة اتجاهات للتخفيف من أعباء أصحاب المركبات وسط أزمة فيروس (كورونا).



وأوضح الزيان، في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن": أن الاتجاه الأول التي تعمل عليه الوزارة، هو تخفيض رسوم الترخيص لمركبات (الديزل)، لافتا إلى أن ذلك حقق رضاً كبيراً عند المواطنين، وجعل هناك إقبالاً كبيراً على دوائر الترخيص.



وأشار إلى أن الاتجاه الثاني متعلق بالتقسيط، حيث أن لدى الوزارة برامج عدة ومريحة فيه هذا الموضوع، وتحديداً للمركبات العمومية.



ونوه الزيان، إلى أنه تم تخفيض رسوم التراخيص من 2100 شيكل الى 1500 شيكل، حيث تم تخفيض رسوم التراخيص للمركبات العمومية، من 1250 الى 625، أما مركبات البنزين العمومي الداخلي فقد أصبح كرت السير 500 شيكل بدلا من 1000.