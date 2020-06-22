بالصور: حملة تفتيش مركزية تنفذها وزارة الصحة شمال القطاع



وأسفرت الحملة عن إيقاف أربع منشآت غذائية ايقاف مؤقت حتى تصويب أوضاعها الصحية والالتزام بالتعليمات الفنية والشروط الصحية.



كما تم تحرير محضر ضبط واحد واتلاف كميات بسيطة من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وكانت الأمور سليمة في باقي المنشآت الغذائية التي تم زيارتها أثناء الحملة المركزية.



من جهته أفاد رئيس قسم مراقبة الأغذية بوزارة الصحة م.زكي مدوخ، بأن هذه الحملة المركزية تأتي ضمن خطة الوزارة السنوية بتسليط العمل كل فترة معينة في أحد محافظات القطاع، مثمناً جهد جميع مفتشي الصحة في القطاع والذين يواصلون الليل بالنهار من أجل المحافظة على صحة المواطن من خلال متابعة سلامة الغذاء وكذلك جهد الاخوة الأكارم في مباحث التموين.





ونوه إلى ضرورة التزام جميع أصحاب المنشآت الغذائية بالتعليمات الصحية الصادرة من الوزارة ومن يخالف سيعرض نفسه للإجراءات القانونية.























رام الله - دنيا الوطننفذ قسم مراقبة الأغذية بدائرة الطب الوقائي في وزارة الصحة بغزة، حملة تفتيش مركزية على المنشآت الغذائية في محافظة الشمال، شارك فيها جميع مفتشي الصحة في القطاع بالتعاون مع الأخوة في مباحث التموين.