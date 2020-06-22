عاجل

  • حركة فتح: جماهير شعبنا تبعث برسالة مدوية بكل لغات الأرض من الأغوار

شؤون فلسطينية

بالصور: حملة تفتيش مركزية تنفذها وزارة الصحة شمال القطاع

بالصور: حملة تفتيش مركزية تنفذها وزارة الصحة شمال القطاع
رام الله - دنيا الوطن
نفذ قسم مراقبة الأغذية بدائرة الطب الوقائي في وزارة الصحة بغزة، حملة تفتيش مركزية على المنشآت الغذائية في محافظة الشمال، شارك فيها جميع مفتشي الصحة في القطاع بالتعاون مع الأخوة في مباحث التموين.

وأسفرت الحملة عن إيقاف أربع منشآت غذائية ايقاف مؤقت حتى تصويب أوضاعها الصحية والالتزام بالتعليمات الفنية والشروط الصحية.

كما تم تحرير محضر ضبط واحد واتلاف كميات بسيطة من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وكانت الأمور سليمة في باقي المنشآت الغذائية التي تم زيارتها أثناء الحملة المركزية.

من جهته أفاد رئيس قسم مراقبة الأغذية بوزارة الصحة م.زكي مدوخ، بأن هذه الحملة المركزية تأتي ضمن خطة الوزارة السنوية بتسليط العمل كل فترة معينة في أحد محافظات القطاع، مثمناً جهد جميع مفتشي الصحة في القطاع والذين يواصلون الليل بالنهار من أجل المحافظة على صحة المواطن من خلال متابعة سلامة الغذاء وكذلك جهد الاخوة الأكارم في مباحث التموين.

ونوه إلى ضرورة التزام جميع أصحاب المنشآت الغذائية بالتعليمات الصحية الصادرة من الوزارة ومن يخالف سيعرض نفسه للإجراءات القانونية.









أخبار ذات صلة

فتح: جماهير شعبنا تبعث برسالة مدوية بكل لغات الأرض من الأغوار

فتح: جماهير شعبنا تبعث برسالة مدوية بكل لغات الأرض من الأغوار

السفير الروسي: &#34;الضم&#34; سيقوض عملية السلام وتنفيذه سيحول دون إقامة الدولة الفلسطينية

السفير الروسي: "الضم" سيقوض عملية السلام وتنفيذه سيحول دون إقامة الدولة الفلسطينية

سفير الأردن: مخطط الضم ستكون له انعكاسات على علاقات إسرائيل مع عمّان

سفير الأردن: مخطط الضم ستكون له انعكاسات على علاقات إسرائيل مع عمّان

&#34;النقل والمواصلات&#34; بغزة: نعمل على تخفيض رسوم الترخيص لمركبات (الديزل)

"النقل والمواصلات" بغزة: نعمل على تخفيض رسوم الترخيص لمركبات (الديزل)

السفير الصيني: بكين تقف دوماً لجانب الحق بحفظ السلام والأمن بالمنطقة

السفير الصيني: بكين تقف دوماً لجانب الحق بحفظ السلام والأمن بالمنطقة

المالكي: اعتماد ثلاثة قرارات لفلسطين في مجلس حقوق الإنسان

المالكي: اعتماد ثلاثة قرارات لفلسطين في مجلس حقوق الإنسان

إصابة شاب برصاص الاحتلال قرب قرية عابود شمال غرب رام الله

إصابة شاب برصاص الاحتلال قرب قرية عابود شمال غرب رام الله

أهالي قرية بيت سيرا يمنعون قوات الاحتلال من تنفيذ عملية هدم المنازل

أهالي قرية بيت سيرا يمنعون قوات الاحتلال من تنفيذ عملية هدم المنازل

التعليقات

الدنيا حكايات

هل دول الخليج كافرة

هل دول الخليج كافرة

شؤون فلسطينية

السفير الروسي: &#34;الضم&#34; سيقوض عملية السلام وتنفيذه سيحول دون إقامة الدولة الفلسطينية

السفير الروسي: "الضم" سيقوض عملية السلام وتنفيذه سيحول دون إقامة الدولة الفلسطينية

سفير الأردن: مخطط الضم ستكون له انعكاسات على علاقات إسرائيل مع عمّان

سفير الأردن: مخطط الضم ستكون له انعكاسات على علاقات إسرائيل مع عمّان

السفير الصيني: بكين تقف دوماً لجانب الحق بحفظ السلام والأمن بالمنطقة

السفير الصيني: بكين تقف دوماً لجانب الحق بحفظ السلام والأمن بالمنطقة

بالصور: حملة تفتيش مركزية تنفذها وزارة الصحة شمال القطاع

بالصور: حملة تفتيش مركزية تنفذها وزارة الصحة شمال القطاع

إصابة شاب برصاص الاحتلال قرب قرية عابود شمال غرب رام الله

إصابة شاب برصاص الاحتلال قرب قرية عابود شمال غرب رام الله

أهالي قرية بيت سيرا يمنعون قوات الاحتلال من تنفيذ عملية هدم المنازل

أهالي قرية بيت سيرا يمنعون قوات الاحتلال من تنفيذ عملية هدم المنازل

إصابة ثمانية مواطنين خلال مواجهات مع الاحتلال شمال أريحا

إصابة ثمانية مواطنين خلال مواجهات مع الاحتلال شمال أريحا

وزير الزراعة يعلن صرف 731 ألف دولار لـ62 مزارعاً من غزة

وزير الزراعة يعلن صرف 731 ألف دولار لـ62 مزارعاً من غزة

منوعات

شكوى ضد &#34;نيشان&#34; من السفارة التركية بلبنان بسبب ماقاله عن أردوغان

شكوى ضد "نيشان" من السفارة التركية بلبنان بسبب ماقاله عن أردوغان

أثناء توجيه نصيحة لطلاب الثانوية العامة.. أحمد حلمي يكشف معلومة مُفاجئة

أثناء توجيه نصيحة لطلاب الثانوية العامة.. أحمد حلمي يكشف معلومة مُفاجئة

هل حقاً طرد براد بيت جينيفر أنيستون خارج منزله؟

هل حقاً طرد براد بيت جينيفر أنيستون خارج منزله؟

فنان مصري يعلن تعافيه من (كورونا) ويتخذ هذا القرار

فنان مصري يعلن تعافيه من (كورونا) ويتخذ هذا القرار

وفاة &#34;علي&#34; ابن الفنان أوس أوس بطريقة مأساوية

وفاة "علي" ابن الفنان أوس أوس بطريقة مأساوية

رجاء الجداوي تفقد الوعي وحالتها تتدهور بشكل خطير

رجاء الجداوي تفقد الوعي وحالتها تتدهور بشكل خطير

هشام سليم يخالف تصريحات ابنه نور حول جراحة التحول الجنسي

هشام سليم يخالف تصريحات ابنه نور حول جراحة التحول الجنسي

نقل أحمد جوهر إلى العناية المركزة

نقل أحمد جوهر إلى العناية المركزة

إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول انفصالها عن حسن الرداد: &#34;مات الكلام&#34;

إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول انفصالها عن حسن الرداد: "مات الكلام"

هل انفصلا؟.. دنيا بطمة تثير الجدل بما فعلته مع زوجها

هل انفصلا؟.. دنيا بطمة تثير الجدل بما فعلته مع زوجها

عربي

السعودية: ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس (كورونا) إلى 1307

السعودية: ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس (كورونا) إلى 1307

المغرب يستأنف الرحلات الجوية الداخلية بدءاً من 25 يونيو الجاري

المغرب يستأنف الرحلات الجوية الداخلية بدءاً من 25 يونيو الجاري

السيسي: لمصر حق شرعي بالتدخل في ليبيا

السيسي: لمصر حق شرعي بالتدخل في ليبيا

الحكومة الأردنية: لا إصابات بـ (كورونا) داخل مخيمات اللاجئين

الحكومة الأردنية: لا إصابات بـ (كورونا) داخل مخيمات اللاجئين