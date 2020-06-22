إصابة شاب برصاص الاحتلال قرب قرية عابود شمال غرب رام الله

حاجز في قرية عابود

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، قرب قرية عابود شمال غرب رام الله.



وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها نقلت الشاب الذي أصيب بالرصاص الحي في قدمه، إلى مستشفى رام الله، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).