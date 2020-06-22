أهالي قرية بيت سيرا يمنعون قوات الاحتلال من تنفيذ عملية هدم المنازل

حاولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، تنفيذ عملية هدم عدد من المنازل في قرية بيت سيرا، غرب رام الله، لكن أهالي القرية تمكنوا من منع ذلك.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال ترافقها جرافات، اقتحمت القرية لهدم عدد من المنازل، إلا أن الأهالي تجمهروا قرب المنازل المهددة بالهدم، وأرغموها على الانسحاب، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).





رام الله - دنيا الوطن