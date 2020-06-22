محافظ نابلس: لن يتم تمديد فترة الإغلاق وجميع المصابين يتمتعون بصحة جيدة

أحد المستشفيات في نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن محافظ نابلس، إبراهيم رمضان، مساء اليوم الاثنين، أنه لن يتم تمديد فترة الإغلاق في المدينة، مشيرا إلى أن جميع المصابين بفيروس (كورونا) في نابلس، يتمتعون بصحة جيدة.



وقال رمضان، في بيان صدر عن المحافظة، إنه بعد الجهود التي بذلتها طواقم الطب الوقائي بمتابعة الحالة الوبائية في المحافظة ورصد وتتبع الخارطة الوبائية للمخالطين، وبعد التشاور بين أعضاء لجنة الطوارئ وخلية إدارة الأزمة واللجان المختلفة، فقد تقرر عدم تمديد فترة الإغلاق التي تنتهي اليوم الساعة الثامنة مساء، وتعود حركة الحياة بالشكل المعتاد مع مراعاة تطبيق شروط الصحة والسلامة الوقائية وفي مختلف نواحي الحياة.



وأكد منع إقامة الأعراس وحفلات الاستقبال، والتخرج أو بيوت العزاء وكل أشكال التجمهر، بشكل قاطع في كل أرجاء المحافظة، ومن يخالف يقع تحت طائلة المسؤولية القانونية.



وأضاف ان على جميع المنشآت العامة والخاصة الاقتصادية والخدماتية والمصانع والمتاجر بمختلف أنواعها بالإضافة للمقاهي والمطاعم، الالتزام بشروط السلامة العامة وكل من يخالف يغلق محله ويعرض نفسه للمثول أمام القضاء، مشيرا إلى أن طواقم من الشرطة والصحة ووزارة الاقتصاد ستقوم بالرقابة في المحافظة ومن لم يلتزم سيتم إغلاق محله.



وأكد رمضان ضرورة الالتزام بشروط السلامة الصحية والوقائية، وذلك بالحفاظ على مسافة بين الشخص والآخر، ووضع الكمامة وارتداء القفازات في الأسواق والأماكن العامة والعمل وغيرها.



وقال: إن هذا الأمر هو إجراء إجباري على جميع المواطنين الالتزام به، ومن يخالف سيعرض نفسة للعقوبة القانونية المنصوص عليها، محذرا كل من يحاول بث الشائعات أو انتهاك خصوصية المصابين وأهاليهم.



وتابع: أن قرارات الإغلاق من عدمه تخضع للتقييم المستمر حسب الحالة الصحية ومدى التزام المواطنين.



يذكر أن مجموع الإصابات بفيروس (كورونا) في محافظة نابلس بلغ 31 إصابة حتى الآن، وجميعهم يتمتعون بصحة جيدة ومتواجدون في مراكز العزل، كما تم تحويل أكثر من 2000 شخص مخالط إلى الحجر المنزلي.