إصابة ثمانية مواطنين خلال مواجهات مع الاحتلال شمال أريحا

من مواجهات شمال أريحا

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أصيب ثمانية مواطنين، مساء اليوم الإثنين، خلال المواجهات المندلعة مع قوات الاحتلال على حاجز الحمرا شمال أريحا.



ووفقا للهلال الأحمر، أصيب أربعة مواطنين بالرصاص المطاطي، وأربعة مواطنين بالغاز المسيل للدموع، وجميعهم تم علاجهم ميدانيا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وكانت قوات الاحتلال أغلقت في وقت سابق اليوم حاجز "الحمرا" وجميع مداخل مدينة أريحا، لمنع وصول المواطنين إلى الفعالية المركزية الرافضة لضم الأغوار، ما أدى لاحتجاز عشرات الحافلات.