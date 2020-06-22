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الأردن: يجب إطلاق تحرك دولي فاعل وعاجل لمنع تنفيذ قرار الضم

الأردن: يجب إطلاق تحرك دولي فاعل وعاجل لمنع تنفيذ قرار الضم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، ضرورة إطلاق تحرك دولي فاعل وعاجل لمنع تنفيذ قرار الضم واستئناف مفاوضات مباشرة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي للصفدي، اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك، لبحث التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، وخصوصاً الخطر الذي سيمثله تنفيذ قرار إسرائيل على تحقيق السلام العادل والشامل.

وثمن الموقف الهولندي وموقف الاتحاد الأوروبي الرافضين الضم خرقاً للقانون الدولي والمتمسكين بحل الدولتين سبيلاً لتحقيق السلام، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

كما بحث الصفدي وبلوك الجهود المبذولة لتوفير الدعم المالي الذي تحتاجه وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لتمكينها من القيام بتكليفها الأممي تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

وشكر هولندا على دعمها للوكالة ومشاركتها في المؤتمر الدولي الذي تنظمه المملكة والسويد غداً لتوفير الدعم المالي الذي تحتاجه (أونروا).

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