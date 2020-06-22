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شؤون فلسطينية

ملادينوف: تطبيق مخطط الضم سيقضي على الحلم الفلسطيني بإقامة الدولة

ملادينوف: تطبيق مخطط الضم سيقضي على الحلم الفلسطيني بإقامة الدولة
نيكولاي ملادينوف
رام الله - دنيا الوطن
أكد مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف اليوم الإثنين، أن تطبيق مخطط الضم سيقضي على الحلم الفلسطيني بإقامة الدولة.

جاء ذلك في كلمة له خلال المهرجان الذي نظمته حركة فتح في أريحا والأغوار، في مواجهة خطة الضم الإسرائيلية، وسط مشاركة آلاف المواطنين.

وبدأ ملادينوف كلمته معربا عن أمله، بأن تبقى ذكرى الشهيد إياد الحلاق خالدة إلى الابد، مشيراً إلى أن الحلاق الضحية الأخيرة ضمن سلسلة أعمال القتل التي لا تعد ولا تحصى بين الجانبين.

وقال: الأمم المتحدة تؤمن بأن عملية الضم ضد القانون الدولي، وأيضا إذا ما طبقت العملية سيتم القضاء على الحلم الفلسطيني بإقامة الدولة.

وأضاف ملادينوف: أنا سعيد بأن أوجه كلمتي لأبناء الشعب الفلسطيني، وعلينا أن نفعل كل ما هو ممكن لإنقاذ عملية السلام عبر المفاوضات، ويجب أن نقوم بخطوات عملية وملموسة وأدعوكم من أجل أن نعمل لإعادة العملية التفاوضية بين الفلسطينيين والإسرائيليين من أجل الوصول إلى السلام الذي يفضي للدولة الفلسطينية.

وتابع مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، أن الأمم المتحدة ترى الوحدة الفلسطينية ضرورية، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة القدس، يستحقون الوحدة .

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