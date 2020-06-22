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شؤون فلسطينية

هنية يوجه دعوة للحكومات والأحزاب والقوى الشعبية العربية بشأن "صفقة ترامب"

هنية يوجه دعوة للحكومات والأحزاب والقوى الشعبية العربية بشأن "صفقة ترامب"
رام الله - دنيا الوطن
بعث رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، رسالة لأمين عام مؤتمر الأحزاب العربية قاسم صالح، حول مخاطر (صفقة القرن) وخطة الضم الإسرائيلية.

وسلم علي بركة،عضو مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة حماس، رسالة هنية للأستاذ قاسم صالح حول مخاطر (صفقة القرن) الأمريكية على قضية فلسطين، وخصوصا تهويد القدس وضم أراضٍ من الضفة الغربية إلى (الكيان الصهيوني الغاصب) وشطب حق العودة.

ودعا هنية في رسالته الحكومات والأحزاب والقوى الشعبية العربية للتحرك العاجل لمواجهة صفقة ترامب وتداعياتها على فلسطين والمنطقة، وفق ما نقل موقع حركة (حماس) على الانترنت.

من ناحيته، أكد صالح وقوف مؤتمر الأحزاب العربية إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة باعتبارها قضية الأمة المركزية.

وأعلن صالح استعداد الأحزاب العربية للقيام بتحركات داعمة للانتفاضة والمقاومة في فلسطين المحتلة ومواجهة صفقة ترامب وإفرازاتها وخصوصا مخطط ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة وتهويد القدس.

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