هنية يوجه دعوة للحكومات والأحزاب والقوى الشعبية العربية بشأن "صفقة ترامب"

هنية يوجه دعوة للحكومات والأحزاب والقوى الشعبية العربية بشأن "صفقة ترامب"
رام الله - دنيا الوطن
بعث رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، رسالة لأمين عام مؤتمر الأحزاب العربية قاسم صالح، حول مخاطر (صفقة القرن) وخطة الضم الإسرائيلية.
وسلم علي بركة،عضو مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة حماس، رسالة هنية للأستاذ قاسم صالح حول مخاطر (صفقة القرن) الأمريكية على قضية فلسطين، وخصوصا تهويد القدس وضم أراضٍ من الضفة الغربية إلى (الكيان الصهيوني الغاصب) وشطب حق العودة.
ودعا هنية في رسالته الحكومات والأحزاب والقوى الشعبية العربية للتحرك العاجل لمواجهة صفقة ترامب وتداعياتها على فلسطين والمنطقة، وفق ما نقل موقع حركة (حماس) على الانترنت.
من ناحيته، أكد صالح وقوف مؤتمر الأحزاب العربية إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة باعتبارها قضية الأمة المركزية.
وأعلن صالح استعداد الأحزاب العربية للقيام بتحركات داعمة للانتفاضة والمقاومة في فلسطين المحتلة ومواجهة صفقة ترامب وإفرازاتها وخصوصا مخطط ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة وتهويد القدس.
بعث رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، رسالة لأمين عام مؤتمر الأحزاب العربية قاسم صالح، حول مخاطر (صفقة القرن) وخطة الضم الإسرائيلية.
وسلم علي بركة،عضو مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة حماس، رسالة هنية للأستاذ قاسم صالح حول مخاطر (صفقة القرن) الأمريكية على قضية فلسطين، وخصوصا تهويد القدس وضم أراضٍ من الضفة الغربية إلى (الكيان الصهيوني الغاصب) وشطب حق العودة.
ودعا هنية في رسالته الحكومات والأحزاب والقوى الشعبية العربية للتحرك العاجل لمواجهة صفقة ترامب وتداعياتها على فلسطين والمنطقة، وفق ما نقل موقع حركة (حماس) على الانترنت.
من ناحيته، أكد صالح وقوف مؤتمر الأحزاب العربية إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة باعتبارها قضية الأمة المركزية.
وأعلن صالح استعداد الأحزاب العربية للقيام بتحركات داعمة للانتفاضة والمقاومة في فلسطين المحتلة ومواجهة صفقة ترامب وإفرازاتها وخصوصا مخطط ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة وتهويد القدس.
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