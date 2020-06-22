الإعلام الإسرائيلي: إصابة فلسطيني برصاص الجيش شمال غرب رام الله

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم الإثنين، بإصابة فلسطيني برصاص الجيش، شمال غرب رام الله.



وقال موقع (حدشوت بتاخون سدي) إن ثلاثة فلسطينيين ألقوا زجاجات حارقة نحو مركبات المستوطنين على "الطريق 465" بين دير أبو مشعل وعبود، شمال غرب رام الله.





وأضاف الموقع: أن قوات الجيش التي كانت هناك، ردت بإطلاق النار مما أسفر عن إصابة أحد الفلسطينيين.





رام الله - دنيا الوطن