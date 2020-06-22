شاهد: انطلاق مهرجان مواجهة مخطط الضم بأريحا والأغوار بمشاركة الآلاف

رام الله - دنيا الوطنانطلق مساء اليوم الإثنين المهرجان الذي تنظمه حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في مدينة أريحا والأغوار، ضمن فعالياتها لمواجهة خطط الضم الإسرائيلية، المقرر تنفيذها في الأول من تموز/يوليو المقبل.وتوافد آلاف المواطنين إلى مدينة أريحا، بالرغم من اتخاذ سلطات الاحتلال إجراءات أمنية مشددة، حيث منعت الحافلات من التوجه إلى المدينة، عبر إغلاق الحواجز المؤدية لها.ويشارك في المهرجان، أعضاء اللجنة المركزية لحركة (فتح)، ووزراء، وقيادو الفصائل، وعشرات الشخصيات الوطنية والاعتبارية، إضافة الى ممثلين عن المجتمع الدولي، وعلى رأسهم مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام نيكولاي ميلادينوف، وممثل الاتحاد الأوروبي، وقناصل الدول الأجنبية بما فيهم القنصل البريطاني العام، والسفير الصيني، والسفير الأردني، حيث يلقي كل منهم كلمة تؤكد موقف بلاده الرافض لخطة الضم.ودارت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وجنود الاحتلال عند حاجز (الحمرا)، في مدينة أريحا والأغوار.وكانت حركة فتح قالت اليوم الإثنين: إن إسرائيل تغلق جميع الطرق التي تؤدي إلى مدينة أريحا والأغوار لمنع فعالية مواجهة الضم.وأعلنت في تصريحات مقتضبة وصلت "دنيا الوطن" نسخة عنها: أنها ستقيم فعاليتها على حواجز الاحتلال التي تمنع الجماهير من الوصول الى أريحا والأغوار.وقالت الحركة: "سنجعل عند كل حاجز فعالية".ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فقد احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عشرات الحافلات التي تقل مواطنين قادمين إلى مدينة أريحا، للمشاركة في المهرجان المركزي الرافض لمشروع الضم.وأفادت أن قوات الاحتلال منعت عشرات الحافلات التي تقل مشاركين قادمين إلى مدينة أريحا في الأغوار من الوصول، بعد إغلاقها حاجزي "الحمرا" و(معالي إفرايم) شمال المحافظة.وتنظم حركة فتح والقوى الوطنية والإسلامية مساء اليوم فعالية مركزية في محافظة أريحا والأغوار، رفضاً لمخطط الضم الذي ينوي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو تنفيذه في الأول من تموز/يوليو المقبل.يتبع..